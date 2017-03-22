近23%陸民 想在3個月內買房子

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中國人民銀行（大陸央行）調查顯示，受訪的中國大陸民眾中，有22.9%準備在未來3個月內購買住房，較3個月前上升2.8個百分點，創2003年以來公開數據的新高。

澎湃新聞報導，這項由人行每季進行1次的調查顯示，2016年第2、3、4季，準備在未來3個月內購買住房的中國大陸受訪者比重節節上升，依序為15.1%、16.3%和20.1%。今年第1季為22.9%。

報導指出，上述數據顯示，更多的中國大陸認為房價仍將繼續上漲，而實際調查出的數字，則符合這一推斷。

調查顯示，對於中國大陸今年第2季房價的預期，27.2%的受訪者認為會上漲，高於上一季的26.9%；49.6%的受訪者認為「基本不變」；10.6%的受訪者認為會下跌；12.6%的受訪者則回答「看不準」。

此外，52.2%的受訪者認為目前房價「高、難以接受」，較上一季下滑0.5個百分點；42.9%的受訪者認為「可以接受」，4.9%的受訪者則認為「令人滿意」。

這項調查是人行1999年起每季執行的調查，選擇全中國大陸50個城市共400個銀行分行，各抽取50名儲戶進行調查，樣本數因此有2萬人。1060322

(中央社)