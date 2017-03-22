WBC》美日再對決 松坂大輔：別管在打決勝輪
睽違8年，堪稱全世界棒球最頂尖的日本隊與美國隊，將再度於經典賽對決，前次力抗美國、率日本隊勝出的「經典賽不敗王牌」松坂大輔，腦海中不禁憶起當時情景，對於這批新生代日本隊，該如何擊敗美國大軍？松坂大輔建議「別太在意自己在打決勝輪！」
《西日本體育》報導，2009年時兩隊首次交手，當時松坂掛帥主投，儘管一開賽就被B.羅伯茲(Brian Roberts)轟出全壘打，不過隨後找回狀態，繳出5局失2分的好投；加上打線前4局攻進6分奠定勝基，日本終場以9比4勝出，闖進冠軍戰。
如今從旁觀者的角度來看，松坂認為日本隊想贏球，在目前決勝輪投手球數增加到95球情況下，投手群得盡可能拉長局數、控制失分；此外，就是得盡可能讓自己放鬆，不要管是不是在打決勝輪，都用相同態度迎戰，壓力固然很大，但記得有許多人支持著自己，「接著全力去拚，祈禱結果是好的！」
(中時電子報)
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