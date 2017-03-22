世界棒球經典賽美日對壘 大雨先來亂

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世界棒球經典賽（WBC）4強第2戰今晚美日對壘，不過天公不作美，大洛杉磯地區雨勢不小，目前球場的本壘區已被防水布遮蓋，比賽是否等到雨停後或延期舉行，尚未宣布。

今晚比賽預定晚間6時在道奇球場舉行，根據天氣預報，洛杉磯是雨天。

今晚美日比賽若照常舉行，場地將是泥濘不堪。

至於比賽是否等到雨停後或延期舉行，有待主辦單位進一步宣布。1060322

(中央社)