板橋Asia 49　全新菜單華麗登場

Asia 49新菜色。馬來風味藥燉帶骨小羊腿湯（王英豪攝）

Asia 49新菜色。峇里島風味鮪魚沙拉（王英豪攝）

Asia 49新菜色。雙色瓜球佐秘製魚鬆（王英豪攝）

明明妳想呈現的是學識與能力，大家卻只在意妳的外表；明明你把小嬰兒抱出來想獻寶，大家卻只誇他的衣服很可愛；這種事與願違、焦點錯置的事，一天到晚都在發生。位於板橋，由遠東集團於百揚大樓Mega 50中經營的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，就是一家被搞錯重點的餐廳。

Asia 49環境極佳，放眼望去101與大台北美景呈現眼前，陽光窗景氛圍悠閒，很適合下班後喝喝小酒，吃點小菜，放鬆一整天的辛勞。沒想到的是，不知是氛圍太佳還是菜色太好，明明定位是要讓上班族放鬆休閒喝酒之地，結果從去年7月開幕至今，幾乎天天客滿，問題是，來的大多是家庭客，而非原先設定的雞尾酒客，然後還邊吃邊抱怨：「很好吃，但是吃不飽。」（飲酒過量有害健康）

大姐，當然吃不飽，那本來就是下酒菜啊！但怎麼辦？抱怨多了，東想西想，Asia 49終於想通，那就改菜單吧！讓大家吃得飽！

於是，原先設定任選三道菜688元、五道988元、七道1288元的餐飲模式，現在只在晚餐時段過後才提供。即日起從11:30開始到晚餐時段，則全面供應份量更足的新菜單，原有的菜單與酒單則保留經典款，其他將近2/3全面更新。

■全新菜單一樣美味

Asia 49的菜單跟酒單都很精采，菜色部分，主要是來自馬來西亞檳城的華裔主廚伍偉杰(Marcus Ng)掌廚，廚藝學院科班出身的伍偉杰走過越南、峇里島、泰國、馬爾地夫、澳洲、巴布亞紐幾內亞等地，各種南洋菜像是叻沙、馬來雞肉咖哩、檳城炒粿條、沙嗲烤雞肉串與海南雞飯等等都拿手。

新菜單中，最常被提起是「馬來風味藥燉帶骨小羊腿湯」。選用大馬華人較少接觸的羊肉，以印度人羊腿湯發想，加上台灣羊肉爐精華，先將帶骨無皮小羊腿加鹽、胡椒醃一小時，薄煎定型。雞湯底加入蒜頭、薑末、花菇、肉桂棒、八角、陳皮、乾龍眼肉、紅棗、枸杞，再以米酒、老抽、李錦記海鮮醬、香油、棕梠糖調味，最後加入煎過的小羊腿轉小火燉煮2小時而成，入口有著溫潤回甘香氣與軟嫩羊肉，充滿獨特南洋風情。

峇里島風味鮪魚沙拉滋味也很特別。峇里島人會將鮪魚燙熟攪碎，加入干蔥、朝天椒、薄荷葉、叻沙葉、聖女番茄後做成鮪魚沙拉食用，伍偉杰則以將其加上自製印尼參峇海鮮醬，以干蔥、香茅、南薑、紅辣椒、朝天椒、去子番茄肉、石栗果混打成泥，再取用水調和了的羅望子醬、加上月桂葉、印尼ABC甜醬油、鹽煮滾調味而成。最後取整塊生鮪魚抹上參峇海鮮醬、沾上黑白雙色芝麻，薄煎表層後切片搭配鮪魚沙拉食用，入口都是濃郁南洋香料氣息，並有著鮪魚生魚片的鮮腴軟潤。

其他像是參峇咖哩蝦、蝦醬空心菜、峇里島鐵板中卷、印尼香料烤雞、峇里島風味烤魚、泰式玫瑰火焰烤全雞、泰式雞絲魚丸麵、泰式蝦醬炒飯、雙色瓜球佐秘製魚鬆，加上原先菜單中最受歡迎的十大暢銷美食例如秘製碳烤豬肋排、馬來沙嗲雞肉串、泰式蝦餅、海南雞飯、泰式青木瓜沙拉、越南鮮蝦春捲、海鮮咖哩叻沙麵等等，整個南洋料理風情，滿是華麗繽紛。

(中時)