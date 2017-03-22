司改會議 今討論環保案件及檢察官定位

司法改革國是會議進行第三分組第三次會議，今早9時在廉政署針對「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」、「法官、檢察官的多元晉用及監督」、「法官、檢察官評鑑委員會功能的檢討或法律人評鑑基金會建置的可行性」、「檢察官的法律定位問題」、「檢察體系的組織檢討」5項議題進行討論。

對於偵辦環保犯罪案件，警政署表示，為落實偵辦環保犯罪，打擊危害環境之不法行為，已訂頒「警察機關加強取締環保犯罪工作執行計畫」，並據以每半年對各地方政府警察局辦理專案評比，另依據「警政署核發刑事類工作獎勵金細部支給要點」核發獎勵金積極，鼓勵員警加強偵辦環保案件。

另針對檢察官的法律定位問題，法務部認為，檢察官職司追訴被告,實現國家刑罰權之重要地位，不僅須扮演好「偵查程序主(指)導者」的角色，保護犯罪嫌疑人免受公權力機關的恣意侵害；也要扮演好「法官裁判把關者」的角色，防免法官之審判擅斷。

法務部強調，我國大法官解釋確認檢察權為司法權之一環，檢察制度是司法制度之一環，檢察官則為檢察制度之核心，對外具獨立性，因此，檢察官若改為行政官將成為執政者的爪牙，動輒藉由刑事訴訟程序來整肅異己，使社會陷於恐怖混亂之中。

(中時)