威廉妹爆當小三已懷孕 男方家偷情被抓嗆正宮
前Lollipop@F成員威廉(廖亦崟)妹妹評子外型甜美，在網路上小有名氣，也上過不少節目，近日卻爆出搭上有婦之夫，偷情被抓包還嗆正宮，甚至已懷孕了，戀情相當戲劇化。
威廉和妹妹評子感情很好，長相甜美的她，上過不少節目，也拍過音樂祭宣傳片，算是個小網紅，據《鏡週刊》報導，她愛上有婦之夫，還和男方同居，更在對方家偷情被抓包，正宮傳訊息質問她「我知道妳跟他在我家亂搞、摩鐵亂搞。妳不出來說，我可以告妳。」
沒想到她竟回：「亂搞已經不是一天兩天的事，從他二十幾歲就開始，相信妳是最清楚的人，我不知道要跟妳說什麼，你們之間的問題從來就不是別人，而是你們之間從不去面對問題。」正宮反問她還要在一起嗎？她則說「這個不是我能決定的」。
此外，爆料者透露，男方還沒離婚，評子就懷孕了，她在彰化開了一間「胖老爹美式炸雞」，據悉也是該名有婦之夫出錢的，對於傳聞她承認已經懷孕，強調男方已經「離婚一陣子」，但不知道確切時間，還表示有在計畫婚期，要等到小倆口5月從沖繩回來再說。
(中時電子報)
關鍵字：廖亦崟、威廉、Lollipop@F、評子
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