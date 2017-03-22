NBA》柯瑞兄弟鬩牆之戰 賭盤看好老弟擊敗哥哥？
勇士22日在客場挑戰小牛，這場是史提芬與塞斯柯瑞兄弟檔的鬩牆之戰，雖然勇士過去5場對戰都取得勝利，但賭盤開出的賠率卻認為塞斯將擊敗史提芬，讓這場比賽增添些許可看性。
勇士在昨天輕取雷霆取得4連勝，走過前些日子少了杜蘭特的窘境，而小牛過去客場4連戰2勝2敗，看似近況不太理想，但小牛最近在主場的10戰當中拿下8勝，就連西區勁旅雷霆、灰熊與爵士都在這裡吞下敗仗，頗有機會中止與勇士對戰連敗紀錄。
賭盤開出的賠率是勇士1賠1.62，勇士上次作客達拉斯的賠率是1.20，就連讓分盤也從上次的8分下修至4分，可見得博彩公司對於勇士想要在客場獲勝的信心明顯不足。
(中時電子報)
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