NBA》柯瑞兄弟鬩牆之戰 賭盤看好老弟擊敗哥哥？

勇士22日作客達拉斯，賭盤認為這場柯瑞兄弟檔鬩牆之戰中，老弟塞斯有機會擊敗哥哥史提芬。(美聯社資料照)

勇士22日在客場挑戰小牛，這場是史提芬與塞斯柯瑞兄弟檔的鬩牆之戰，雖然勇士過去5場對戰都取得勝利，但賭盤開出的賠率卻認為塞斯將擊敗史提芬，讓這場比賽增添些許可看性。

勇士在昨天輕取雷霆取得4連勝，走過前些日子少了杜蘭特的窘境，而小牛過去客場4連戰2勝2敗，看似近況不太理想，但小牛最近在主場的10戰當中拿下8勝，就連西區勁旅雷霆、灰熊與爵士都在這裡吞下敗仗，頗有機會中止與勇士對戰連敗紀錄。

賭盤開出的賠率是勇士1賠1.62，勇士上次作客達拉斯的賠率是1.20，就連讓分盤也從上次的8分下修至4分，可見得博彩公司對於勇士想要在客場獲勝的信心明顯不足。

(中時電子報)