看明末戲吃清末美食 古都掌中劇團攜手度小月

古都掌中劇團今年入選台南藝術節作品《宅門內的邂逅－心海迷蹤》，4月1、2日晚間在陳德聚堂演出，度小月也提供「呷麵配戲」的藝文合作模式。（曹婷婷攝）

明末，吳園「前房東」何斌從跟隨鄭芝龍，跑去當荷蘭人翻譯，最後又向鄭成功獻水師圖，助其驅趕荷蘭人，順利取台；鮮少人知的這段台灣歷史，4月1日由古都掌中劇團首度結合度小月走進陳德聚堂，明末故事加清末美食「呷麵配戲」，讓藝文與小吃發揮相乘效果。

古都掌中劇團今年入選台南藝術節作品《宅門內的邂逅－心海迷蹤》，主角何斌於史冊僅寥寥數句，但卻是台灣歷史的鑰匙，承載台灣命運走向。

團長黃冠維指出，不同於傳統布袋戲演出手法，呼應城市舞台標榜的環境劇場，將布袋戲團搬進市定古蹟陳德聚堂，並邀鄉城歌仔戲、說書人林仙化、流行歌手陳怡蒨等跨界表演者，穿梭以布袋戲偶為主軸的劇情，搭配陳德聚堂空間結構，呈現虛實共映的臨場感。

特別的是，台南老字號「度小月擔仔麵原始店本舖」也參與這場藝術盛宴，度小月第4代發言人張秀蘭表示，度小月在台南已經營百餘年，希望藉由參與本次活動，為傳統藝術發揚盡一份心力。

台南市文化局長葉澤山說，明末往事結合清末美食，成就老歷史嶄新靈魂，推崇古都掌中劇團與老店的合作模式均是很好的典範。

《宅門內的邂逅－心海迷蹤》將於4月1、2日晚間7時在陳德聚堂演出，購票入場即可獲「度小月原始店本舖文創紀念版套餐兌換券」1份，演出當天也邀財團法人朝興啟能中心元氣太鼓隊開場暖身，讓公益、美食與藝文相輔相成。

(中時)