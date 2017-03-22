吳德榮：26日北部下探11度 非常濕冷

氣象專家吳德榮表示，25日大陸冷氣團南下，目前模擬已近強烈大陸冷氣團標準，26日至27日晨氣溫降至最低時，北部沿海空曠地區約在11度左右，都會區13度左右，北部將非常濕冷。

吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今天天氣好轉，今晨北台灣的氣溫仍偏涼，但已開始逐漸回升。西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨。

他指出，天氣系統移動快速，「一日一變」的特徵，將持續至24日。明天又一股東北風南下，北台灣轉濕涼，降雨的範圍較大、雨也比較多，中部以北及東半部有局部雨，南部也有局部短暫雨的機率。24日天氣再好轉、氣溫回升。

吳德榮表示，週六(25日)起天氣型態改變。25日大陸冷氣團開始南下，氣溫逐漸下降；26日至27日晨氣溫降至最低時，北台灣沿海空曠地區，約在11度左右，都會區在13度左右。週六中部以北及東半部轉為有局部雨，週日各地皆有雨。

吳德榮指出，目前模式模擬顯示，這波冷空氣的強度約為大陸冷氣團，但在最冷時，相當接近「強烈大陸冷氣團」的標準，若考慮模式模擬的不確定性，兩者發生的可能性都存在，需要再持續觀察。

他表示，無論將來符合那一個定義，將給北台灣帶來「非常濕冷」的天氣，而體感溫度是更低的，一定要注意保暖、以免受寒；其他地區氣溫也會下降、天氣也會轉冷。下週一（27日）轉乾冷、早晚氣溫很低，下週二、三(28日、29日)冷氣團減弱東移，天氣逐漸回暖，日夜溫差很大。1060322

(中央社)