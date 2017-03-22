阿嬤腳痛走不動 這服務讓她就醫免奔波

75歲的千芷阿嬤，有高血壓、高血脂問題，有天在家左腿突然痛到走不動，家人又不在身邊，家庭醫師評估可能是退化性關節炎或骨質疏鬆引起併發症，建議到大醫院檢查。

不過，千芷阿嬤很少到醫院就醫，擔心光是掛號就不知道要等多久，也可能面臨掛不到號的窘境，所幸家庭醫師的醫療群有完整轉診系統，直接替阿嬤轉診到羅東博愛醫院，再由家人接她到醫院看診，省去轉診掛號及等待看診時間。

根據健保署統計，民國105年有4成院所曾將病人轉診至醫院，轉診件數約32萬件，但各家院所轉診的流程並不相同，有的以書面人工作業，有的可直接由資訊系統連結合作，各自為政。

為此，健保署3月1日推動「電子轉診平台」，串連全台醫院及診所，不論醫療院所過去是否曾合作，醫師都可透過平台直接提供電子病例摘要及轉診目的，讓接受轉診患者的醫師了解患者狀況。

健保署表示，患者經轉診治療後，醫院會再將病人診療結果回覆給原診所醫師，並病情穩定後再轉回基層診所接受持續性照護，不僅患者省去奔波大醫院，也能紓解醫院急診、病床壅塞。

健保署呼籲，民眾應就近選擇信賴的診所家庭醫師固定就醫，身體不適時可即時諮詢，如有需要診所醫師也能安排轉診，可下載「健保快易通」APP查詢住家附近的健保特約醫事機構。1060322

(中央社)