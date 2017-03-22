川普簽署法案 要NASA太空船載人登火星

我要評比

美國總統川普今天簽署1項法案，根據法案文本，讓載人任務進入火星等深太空，將是美國國家航空暨太空總署（NASA）未來10年的首要目標。

法新社報導，根據法案文本，NASA將致力邁向「團隊任務於2030年代前往火星」的目標。聯邦參議院與眾議院很罕見地一致表決通過這項法案。

這項法案也強調能進入深太空的「獵戶座」（Orion）太空船重要性。獵戶座目前仍處於研發階段，目的是創下歷來太空船首例，載人進一步深入太空。

獵戶座太空船將於太空發射系統（Space Launch System）頂上發射，NASA曾形容，太空發射系統是有史以來最強而有力的火箭。

法案文本指出，NASA「應持續研發全面性整合的太空發射系統，包括超越近地軌道所需的上節火箭，以安全啟動人類下個世紀逐步探索月球、火星甚至更遠的太空任務」。

川普說，這項法案再次肯定「我們國家對NASA核心任務的貢獻」。他在前共和黨競選對手聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）及佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）等多位選任官員前簽署法案。（譯者：中央社周莉芳）1060322

(中央社)