川普簽署法案 要NASA太空船載人登火星
美國總統川普今天簽署1項法案，根據法案文本，讓載人任務進入火星等深太空，將是美國國家航空暨太空總署（NASA）未來10年的首要目標。
法新社報導，根據法案文本，NASA將致力邁向「團隊任務於2030年代前往火星」的目標。聯邦參議院與眾議院很罕見地一致表決通過這項法案。
這項法案也強調能進入深太空的「獵戶座」（Orion）太空船重要性。獵戶座目前仍處於研發階段，目的是創下歷來太空船首例，載人進一步深入太空。
獵戶座太空船將於太空發射系統（Space Launch System）頂上發射，NASA曾形容，太空發射系統是有史以來最強而有力的火箭。
法案文本指出，NASA「應持續研發全面性整合的太空發射系統，包括超越近地軌道所需的上節火箭，以安全啟動人類下個世紀逐步探索月球、火星甚至更遠的太空任務」。
川普說，這項法案再次肯定「我們國家對NASA核心任務的貢獻」。他在前共和黨競選對手聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）及佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）等多位選任官員前簽署法案。（譯者：中央社周莉芳）1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。