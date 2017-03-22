NBA》詹姆斯抱怨：我只休2場 馬刺用了15年
根據《克里夫蘭老實人報》指出，針對近期多支球隊讓主力球員輪流休息，導致比賽的可看性降低，對此，NBA總裁席爾佛已向30支球團老闆發出警告信函，要求各隊節制一點。對此，騎士當家球星詹姆斯抱怨，聯盟此舉是因為他這個月休息了2場，為何不檢討馬刺教頭帕波維奇運用這種方式已長達15年呢？
詹姆斯表示，「我喜歡席爾佛為聯盟所做的一切，但就是不了解他為何會在輪休這個議題警告個球團，難道是因為我最近休息兩場比賽的緣故嗎？」
詹姆斯緊接著說，你們知道嗎？帕波維奇讓球員輪休的方式已運用了10年、12年或是15年了，而所有人都認為這是帕波維奇最明智之舉，這段期間他們拿到5座總冠軍耶！
詹姆斯狠狠打臉的表示，聯盟警告球團老闆有用嗎？老闆平日根本沒有和球隊在一起，他們不管球員是否輪休，更何況泰隆盧才當總教練95場比賽，他還在學習如何管理球隊。
(中時電子報)
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