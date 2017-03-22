北市極限運動中心弊案 檢舉人反遭懲戒

位於南港的北市極限運動訓練中心。(圖/台北市極限運動訓練中心臉書粉絲頁)

台北市政府所有的極限運動中心去年驚爆弊案，該中心疑遭「中華民國極限運動協會」占用長達5年，不當得利約106萬。然而，檢舉弊案的基層公務員非但沒有得到獎勵，反而遭到懲處。

據《壹週刊》報導，極限運動中心遭占用弊案引發台北市長柯文哲震怒，原來，位於南港的台北市極限運動中心過去一直被民間團體的極限運動協會占用，市府不僅沒有向其收租金，還幫忙負擔水電費。

據悉，早在2012年，一位體育局負責管理極限運動訓練中心的董姓公務員就曾向上級反映上述狀況，但一直沒有下文。一直到2015年再度反映，才由體育局的會計主任於局務會議中提出。在柯P下令調查後，檢舉人董先生因身為訓練中心管理員就被追究職責，以行政疏失為由記兩支申誡，於是考績從甲等變成乙等。

報導指出，其實訓練中心讓給協會無償使用，起源於該會在郝龍斌時代提出的申請。2011年，時任副市長邱永祥曾批示，要求協會提出一年或兩年的極限運動推廣計畫，經核可方得以使用。

後來，極限運動協會只提出了一份不到兩頁的推廣企劃書，但遭到市府擱置。財政局指出：「該協會推廣計畫僅不足兩頁，即將市值數億元之市有財產交其無償使用，似太草率。」至於，為何之後協會還能繼續占用訓練中心，則是需要釐清的部分！

(中時電子報)