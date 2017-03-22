朴槿惠被調查 創韓總統受訊問最長時間
南韓前總統朴槿惠21日以閨蜜崔順實干政醜聞案嫌疑人身分到案，接受檢方訊問調查至少21小時，創下南韓總統受訊時間的最長紀錄。朴槿惠今天上午結束調查回家。
南韓聯合新聞通訊社指預期，檢方將綜合朴槿惠的口供、現有相關資料、證據等，近期內決定是否逮捕朴槿惠。
由於指控較多，且檢方和朴槿惠就最基本的涉案內容也相當分歧，因此檢方長時間訊問朴槿惠。
南韓媒體報導，朴槿惠雖然於21日上午抵達首爾中央地方檢察廳時，向守在檢察廳辦公大樓大門前的媒體記者群僅以8秒鐘的時間表示，「對國民心感歉疚，將誠實接受調查」，隨後她在接受調查時，否認檢方的指控。
另外，被羈押的朴槿惠閨蜜崔順實及青瓦台前政策調整首席秘書官安鐘範，也拒絕檢方對質的要求。
檢方對朴槿惠涉嫌犯罪的指控達13項，包含受賄罪、濫用職權罪、洩露機密罪等。
檢方已查實與這13項指控相關事件的來龍去脈。朴槿惠21日上午9時24分許到案，今天早上6時55分許離開檢察廳。1060322
(中央社)
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