調查：多數人願捐檢體 前提是告知目的

捐贈人體檢體供科學研究，常觸及敏感的隱私問題。一項研究顯示，多數台灣民眾願意捐贈檢體，但前提是要告知具體研究目的，且經過健全的倫理審查。

台灣大學社會系教授林國明等人，今天在「生技醫藥國家型科技計畫成果發表會」上公布一項調查研究成果。研究團隊透過公民審議、深度訪談、全國性電訪等方式，完成台灣第一個對人體檢體研究態度的實證研究。

研究顯示，大多數民眾都願意捐贈人體檢體，樂於造福人類健康，另一個因素是希望透過捐贈，有益於治療自己的疾病。

不過，由於檢體捐贈涉及個人隱私，尤其是罕見疾病患者，更怕自己一再成為研究教材。林國明的研究顯示，民眾在參與前，都期待研究者告知具體目的，且要用更「淺顯易懂」的方式，瞭解相關風險及如何確保自身權益。

另外，研究結束後如果有剩餘檢體，多數人也都願意繼續貢獻科學，不必經過「再同意」的過程，但前提是需經過健全的研究倫理審查。

而研究倫理審查，必須要確保資訊的透明，並重視患者的隱私權，另外也需設計好個別資訊回饋和「退出」的機制。1060322

(中央社)