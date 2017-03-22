農改場開發果實去籽機械 省工又衛生

高雄區農業改良場22日表示，經過多年研發，成功開發出能提高效率、節省人力成本且去籽過程安全衛生、適用於多種果實的去籽機械。（高雄區農改場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月22日

高雄區農業改良場成功開發出能提高效率、節省人力成本且去籽過程安全衛生、適用於多種果實的去籽機械。圖為去籽棗子蜜煉的蜜棗乾獲得清真認證。（高雄區農改場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月22日

高雄區農業改良場成功開發出能提高效率、節省人力成本且去籽過程安全衛生、適用於多種果實的去籽機械。圖為去籽機去籽後的棗子。（高雄區農改場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月22日

高雄區農業改良場今天表示，經過多年研發，成功開發出能提高效率、節省人力成本且去籽過程安全衛生、適用於多種果實的去籽機械。

高雄場表示，這項機械技術移轉給授權廠商生產後，已由高雄市阿蓮區農會應用於機械化生產去籽蜜棗乾，市場反應良好，深受消費大眾喜愛。

高雄場表示，這種果實去籽機械經過多次修正及試驗才研發完成，包括手動式和電動式，手動式去籽機，雖需要人力，但業界反映，速度比電動式去籽機要快，而電動式去籽機則可節省人力，因此，兩種機械業界各有青睞，主要是生產產品比完全人力去籽要快，而且安全衛生，可適合任何果實的去籽。

高雄場將去籽機用於蜜棗鮮果去籽，發現機械去籽在蜜棗果實中留下的孔洞，可縮短果乾製程中的煉煮時間，是具健康美味、節省人工又兼具食用便利性的技術研發。

高雄場去年2月舉辦去籽機發表會後，高雄市阿蓮區農會用於產製去籽蜜棗乾，產品已通過清真及HACCP、ISO 22000等認證。1060322

(中央社)