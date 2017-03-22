美國防部：北韓未來幾天料再試射飛彈

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美國國防部官員今天表示，美軍預期北韓在未來幾天，會再展開另一次飛彈試射。

美聯社報導，官員表示，美方增加對北韓的監控後，發現北韓的飛彈發射器四處移動，以及在東岸城市元山（Wonsan）搭建貴賓席。

未獲授權對此公開討論的不具名官員們指出，對北韓採取的新監控手段包括衛星、無人機和其他飛機。

美方官員今天表示，尚不清楚試射的飛彈類型。北韓先前在元山已試射過舞水端（Musudan）中程彈道飛彈。

遭聯合國禁止長程飛彈試射的北韓表明，他們研發能搭載核彈頭洲際彈道飛彈已進入最後階段，飛彈可以打擊到美國本土。專家表示，北韓可能在未來幾年就能達到這類能力。（譯者：中央社陳亦偉）1060322

(中央社)