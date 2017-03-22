春困纏身頭昏腦脹 吃蔥蒜苗可改善
春天容易胸悶、頭昏、身熱心煩，也可能嗜睡，有「春困」。中醫師吳明珠說，春天氣溫、濕氣漸增，應多去濕健脾，尤其可多吃綠色食材如蔥苗、蒜苗等，順收保肝之效。
春分日前已過，開業中醫師吳明珠說，春分過後，白晝時間逐漸延長，氣溫漸高，但在春分到清明之間，天氣又會溫涼不定，且可能有小雨，也會增加身體濕氣。
當濕熱氣鬱，身體也會反應，吳明珠說，這時節容易出現胸悶痰結、頭重昏沉、身熱心煩的病患，加上氣溫升高，細菌容易繁殖，助長皮膚疾病滋生，腸胃道狀況、腹瀉問題也可能出現。
吳明珠說，此時期的養生要著重去濕、健脾，加強人體升清降濁作用，防止濕濁內阻，且脾土為肺金之母，脾胃強健，防範霧霾的肺氣就足，也能透過身體的自癒力排出體內污毒。
她表示，春天時陽氣漸旺、肝火明顯，容易口乾舌燥、嗜睡，飲食最好「少酸多甘」。因酸味會入肝，收斂肝氣，讓本來應該舒暢理氣的肝不能運作良好。
少酸多甘是指補脾胃的食材或藥材，包括黃耆、紅棗、茯苓、山藥、潤肺的芡實、薏仁等都可以吃，一年四季都能喝的「四神湯」更是養生好幫手。
肝在五行中對應「木」，吳明珠表示，春季也是養肝好時節，最好多吃代表木的青色、綠色食材，如蔥苗、蒜苗、韭黃等，也象徵著小苗春季萌芽開花，有一個新的意象。
吳明珠也說，過去習俗春分要「放風箏」，就是因為春天的時候風很大，尤其時晴時雨，很容易傷風感冒，下半身保暖還是要做，不要太早脫掉長褲、穿短裙、涼鞋，以免風從下半身入侵，病毒有機可乘。1060322
(中央社)
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