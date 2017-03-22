兩岸監督條例審查 張小月：建立遊戲規則
立法院內政委員會今排審《兩岸協議監督條例》草案。陸委會主委張小月會前受訪表示，政府支持兩岸簽署協議要有人民監督、國會監督、公開透明等原則，這是對於未來遊戲規則的建立。
被問到時代力量黨團草案名稱以「我國」、「中華人民共和國」定位兩岸關係，張小月表示，因陸委會對兩岸之界定就是「兩岸關係」，陸委會對時力法案名稱持保留態度。
媒體問到，貿協名產展被撤掉，損失上百億元一事，張小月則坦言，這部分並不是很了解，了解後再說明。
至於未來台灣在中國展覽是否容易被取消，張小月說，兩岸經貿以往是互補較多，但隨著全球經濟情勢變遷，其實競爭局面比較多；台灣面對新情勢，一方面會持續掌握大陸市場，也不會忽略其他新興市場，會掌握新局勢，擬定最適合台灣經濟發展的新政策。
(中時)
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