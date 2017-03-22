血汗勞工恐連上24天班 林美珠這樣回應

勞動部長林美珠。（資料照，方濬哲攝）

有關4周彈性工時最多可連上24天班問題，勞動部長林美珠表示，這個制度在民國85年就有，應該是當時針對服務業等特殊行業，因應排班需求而設置的，列為公告4周彈性工時有一定程序，實際排班也要經過勞資雙方的同意，至於納入4周彈性工時的行業是否重新檢討，她回應，還要看實際狀況。

林美珠今日指出，要列入4周彈性工時公告行業，要先經過勞資雙方諮詢會議，說明各自需求，由勞動部審慎評估後公告納入，且實際排班時，還是要回到機制，經過勞資會議同意才能排班，希望老闆本著希望老闆本著疼惜勞工的心情，排班合理，給予勞工舒適的工作環境。

至於媒體提問，適用4周彈性工時的40種行業逾200萬人，是否考慮縮減，林美珠回應，規定不是一成不變，但仍要看實際狀況，還無法詳細說明。

(中時)