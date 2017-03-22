血汗勞工恐連上24天班 林美珠這樣回應
有關4周彈性工時最多可連上24天班問題，勞動部長林美珠表示，這個制度在民國85年就有，應該是當時針對服務業等特殊行業，因應排班需求而設置的，列為公告4周彈性工時有一定程序，實際排班也要經過勞資雙方的同意，至於納入4周彈性工時的行業是否重新檢討，她回應，還要看實際狀況。
林美珠今日指出，要列入4周彈性工時公告行業，要先經過勞資雙方諮詢會議，說明各自需求，由勞動部審慎評估後公告納入，且實際排班時，還是要回到機制，經過勞資會議同意才能排班，希望老闆本著希望老闆本著疼惜勞工的心情，排班合理，給予勞工舒適的工作環境。
至於媒體提問，適用4周彈性工時的40種行業逾200萬人，是否考慮縮減，林美珠回應，規定不是一成不變，但仍要看實際狀況，還無法詳細說明。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。