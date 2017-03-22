廠商誘買百萬睡蓮治癌 溫翠蘋妹乳癌惡化成末期
「前中國小姐」溫翠蘋近年鮮少在螢光幕前露臉，不過此次現身是要控訴經銷代理商詐欺，因為胞妹罹乳癌後竟誤信廠商產品可治療，竟斥資百萬購買產品，未料病情不僅未好轉，還惡化成末期住進安寧病房。
據《蘋果日報》報導，溫翠蘋么妹前年九月在美國診斷出罹患乳癌二期，去年九月返台治療已惡化第三期，原本預計要做1年、每3周1次化療，但僅做了3次就中斷化療，不過從今年初開始，么妹參加李得仕舉辦的蓮花茶會後，因對方宣稱產品能讓癌細胞「變良性、排毒、消炎、癒合傷口、淨化身體」等功效，竟讓她花費上百萬購買睡蓮相關商品，未料使用後病情不見好轉，腫瘤更從2.2cm增至20cm，甚至擴至皮膚表面、全身淋巴和肺部，右乳還會流出膿汁，目前已住進安寧病房。
對此溫翠蘋出面控訴，李得仕先是宣稱產品能抗癌洗腦妹妹，另外產品沒有成分標示，也沒給發票、收據，不僅違反藥師法也涉嫌逃漏稅，無疑就是利用病人的恐慌、脆弱，賺這種沒有良心的錢，對此李得仕澄清：「產品沒有標榜有抗癌功能，主要是靠花精療法，讓她有元氣做想做的事」，至於賣產品沒開發票，他表示「是她妹妹沒經濟能力，所以沒算稅的部分，但有打折優惠。」
(中時電子報)
關鍵字：溫翠蘋
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