西子灣救溺，中山工商表揚2位校友

服役於陸軍第八軍團75資電群網路傳輸連黃廷彰（左）與從事餐飲業蕭宏霖合影。（林宏聰攝）

日前西子灣有女子跳海輕生，一旁目睹的路人黃廷彰和蕭宏霖奮力搶救，成功挽回女子性命。中山工商事後得知兩人是2年前畢業校友，特別安排他們返校接受公開表揚，黃、蕭緬靦表示：「在校沒領過獎，畢業後因為救人受表揚，感覺很奇妙！」

黃廷彰、蕭宏霖是104年度中山工商餐飲建教班畢業校友，黃廷彰擔任志願役，於八軍團七五資電群網傳連服務，蕭宏霖退役後則發揮在校所學技能，和朋友在屏東合開早餐店。

黃廷彰3月11日休假，邀蕭宏霖騎機車出遊敘舊，途中28歲黃姓女子主動表示，想搭他們便車到西子灣看海，他們慨然允諾，但見黃女一臉愁容，且隻身在海邊，為避免發生不測便尾隨在後，不料因天色昏暗，一轉眼黃女已不見蹤跡。

兩人轉向現場釣客求助，釣客拿出頭燈照射搜尋，竟發現黃女在海中載浮載沉，黃廷彰、蕭宏霖趕緊跳至消波塊，持岸邊漂流木長棍伸向黃女，給她拉著以免遭浪潮捲走，等到警消趕抵，再一起將黃女救上岸。

黃廷彰、蕭宏霖在校方安排下，於朝會時間由校長林昭億公開表揚，黃廷彰服役單位連長蔡庫元也應邀出席觀禮。

林昭億說，西子灣北堤一帶水深逾15公尺，防波堤邊又沒有任何防護，兩位校友不顧自身危險，奮勇救人的精神，值得學弟妹學習。

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