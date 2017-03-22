台灣超辣護理師 另類新南向政策實踐

紅遍兩岸甚至一些歐美社群網站的台灣護理師林柔君（Carina Linn），最近也紅到了菲律賓，提高台灣的能見度。有台商戲稱，她算是另類「新南向政策」的實踐。

23歲台灣護理師林柔君，因在Instagram張貼了照片而在網路爆紅，菲律賓GMA新聞網也作出報導，並搭配了數張工作照、比基尼照以及試衣室照。

GMA新聞網介紹，林柔君在Instagram已有36萬9000名追隨者，網友開始封她為「世界最辣護理師」。

報導也說，一夕爆紅也引來抨擊，但她在網路回應，「我是護理師，在醫院輪班的護理師，不是模特兒、不是外拍妹，更不是為了要紅所以拍照。」

林柔君還說，「我就是我，我做我自己覺得開心的事，我不覺得自己有什麼特別了不起，我只是一個平凡過生活的人。」

對此，菲國網友在新聞下方留言欄說，「她是對的，只要她覺得這樣快樂，就不要打擾她。」另1名網友說，「他們只是忌妒。」

台灣護理師紅到菲律賓，台灣人社群也感到意外，1名台商說，「自從流星花園紅遍菲律賓之後，很少再有台灣人受到這樣的關注了。」還有1名台商戲稱，她實踐了新南向政策當中，人民交流這一環。1060322

(中央社)