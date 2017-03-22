WBC Live》日本金手套要命失誤 海賊王敲安助美先馳得點
經典賽第2場4強準決賽22日在道奇球場上演美日大戰，由國民隊的羅阿克（Tanner Roark）對上讀賣巨人的菅野智之。結果中央聯盟4屆金手套二壘手菊池涼介4局上發生要命失誤，「海賊王」麥卡勤（Andrew McCutchen）敲出適時安打，助美國先馳得點，前5局以1比0領先日本。
美國隊先發打線與複賽擊敗多明尼加的出線戰相比，僅換由舊金山巨人隊捕手波西（ Buster Posey）蹲捕，他在本屆賽事始終於魯克洛伊（Jonathan Lucroy）輪替。日本陣中唯一的旅美好手青木宣親，此役則移到了右外野位置。
日本前3局都有打者上壘，但1局下得點圈有人兩次打擊均未能建功，2局下松田宣浩打出雙殺打，前3局就留下2個殘壘。
美國前3局只有波西敲出1安，4局上1出於後陳偉殷的馬林魚隊友葉利奇（Christian Yelich）打出二壘滾地球，菊池涼介竟然發生失誤，讓葉利奇直接攻上二壘得點圈。接著美國4棒艾瑞納多（Nolan Arenado）雖遭三振，但荷斯莫（Eric Hosmer）選到四壞保送，麥卡勤補上左外野平飛安打，攻下此役首分。
羅阿克雖然局局都讓日本上壘，但被敲2安、投出觸身與四壞各1次，控制在每局1人上壘的最低消費，先發4局投48球無失分退場。5局下美國換上右投奈特瓊斯（Nate Jones），則讓日本首次3上3下。
(中時電子報)
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