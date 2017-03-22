父持毒被查 11歲兒泣訴不是爸爸的

姚男持毒被抓。（曹明正翻攝）

高巿警保大迅雷中隊19日深夜11時許在仁武區盤查一部自小客車，38歲姚姓男子載著老婆與2名兒子，結果車上被警組發現裝有白色粉末的夾鏈袋，才11歲的兒子當場大哭「不是我爸爸的」，姚男坦承持毒，被依毒品罪送辦。

保大迅雷中隊警組分隊長林卓材、小隊長張國輝、警員許廷法、黃坤亮等4人，當晚巡經仁武區八德西路與福德街口時，發現一部自小客車左右搖晃，原以為是酒駕，經攔車盤查後，駕駛姚男載著老婆，與各為11歲、9歲的兒子。

警方調查，姚男現職廚師，有毒品、竊盜等前科，他說全家剛參加完聚會要回家，因為在車內聊天才會行車不穩，警方檢查完證件，原想讓他們離開，但卻發現車內手扶處，有一小包夾鏈袋，經查為K他命0.52公克。

姚男此時緊張不願承認持毒，推說是他人所有，這時車上11歲兒子突然大哭起來說「不是我爸爸的」，姚男見到兒子哭著為爸爸辯解也很心疼，坦承吸毒，員警見狀當場對姚男說「你真的是在孩子面前做了最壞榜樣」。

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(中時)