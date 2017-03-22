WBC》對決亞當瓊斯、荷斯莫 上原浩治傳祕訣
日本隊與美國隊將在經典賽準決賽交手，勝利的一方將挺進冠軍戰，對日本隊而言，想贏球勢必得連過美國手感火燙的亞當瓊斯(Adam Jones)及荷斯莫(Eric Hosmer)兩關，日媒22日報導，過去曾參與出戰經典賽、且在大聯盟邁入第7個球季的上原浩治，用自身經驗給與年輕武士們建言。
《Sponichi Annex》報導，上原過去在大聯盟與兩名強打對陣，荷斯莫5打數僅在他手上打出1支安打；對決曾在金鶯同隊過的瓊斯，則是讓他6打數擊出2安，另還送給他4張老K，若單就對戰成績，他對解決他們可說是相當有心得。
上原認為，荷斯莫全力揮擊、採開放式站姿，這類型的打者不擅於攻擊內角球；不過應戰的方法，上原認為要善用外角球，投在低角度、在好球帶邊緣，這很可能吸引他出棒奪得三振。不過，他也提到荷斯莫攻擊範圍大，即便外角出好球帶的球一樣可能被打，若是球速超過150公里的投手，可以多嘗試進攻內角。
至於瓊斯，上原指出他的弱點，在於不擅長攻擊指叉球這類「下墜系」的球種，因此高球的運用成為一個重點；用內角球搶好球數，因為他容易把球打成界外，最後用下墜球種決勝。如果非得靠滑球決勝，考慮他擅打滑球的特性，得盡可能把球壓低。若是遇到纏鬥，則能嘗試用高角度的速球來吊。
(中時電子報)
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