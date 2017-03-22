永福所「警察娃娃機」 保證取物！
台中市政府警察局局長陳嘉昌到任以來，重視為民服務，期勉警察同仁本著「民眾大小事都要秉持同理心認真對待」的精神！第六分局永福所員警發揮「豆豆看世界」之胸懷，關心自己也關心別人，秉持為民服務精神，化解民眾窘境。
警方指出，日前正值上班族下班時間，1位中年婦人焦急前來永福所請求協助，靦腆表示其鑰匙掉在水溝裡，該串鑰匙含汽車及家中鑰匙，手機、財物都放在車子裡，適逢下雨致水溝內水量逐漸增加，擔心鑰匙可能被沖走，趕緊向警方求救。
永福所警員盧禹丞勤畢正要下班，見狀仍主動關心婦人並了解原委，原來婦人到福科路與福雅路口購買晚餐，鎖上車門的瞬間，鑰匙卻不小心掉進水溝底，而水溝蓋又鎖住；盧員陪同婦人回到現場查看，確定鑰匙沒被沖走，拿衣架製成簡易勾具，經過多次的嘗試後，鑰匙終於上勾。
陳姓婦人好奇詢問員警，如何想到此方法？盧員告知以前對夾娃娃機很有心得，因此才試看看，也逗趣的告訴婦人，這是真實的「警察娃娃機」，保證取物的。
(中時)
關鍵字：警察娃娃機
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