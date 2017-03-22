想買新鮮鹿茸 高雄也有生產
每年3月到5月是台灣水鹿採茸季節，高雄也有養鹿場，高市農業局呼籲想要採購鹿茸的民眾，把握時機、並認明在地優良鹿場，才能確保品質保障。
高市養鹿協會理事長楊王美麗說，採買鹿茸的客人相當注重品質，曾經有客人親自去養鹿場「三顧茅廬」，只為了看到她本人，原來是顧客事前透過農委會建置的「台灣鹿園網」網站看到她的照片，認為品質無虞，到鹿場三次確認才安心購買。
高市農業局表示，全市現有52家養鹿戶，飼養台灣水鹿約1300頭，年產鹿茸約1600公斤，產值4000多萬元，是高經濟價值的產業，去年全國鹿隻高產鹿茸比賽中，高雄共16頭獲獎，每頭平均鹿茸重量超過216兩，最重的出自王慶賢經營的慶昭養鹿場，重達331兩，榮獲全國第三名佳績。
高雄市養鹿協會提醒，南部民眾若需要選購鹿茸產品，不必遠赴中部，高雄在地就有新鮮優質鹿茸可買，採購前可向高雄市養鹿協會洽詢，或上農業局網站查詢優良鹿場名單。
(中時)
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