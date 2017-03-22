法官多元晉用 林達：學德國請教授兼任

司改國是會議第三分組今天舉行第三次會議，將針對法官、檢察官的多元晉用及監督等進行討論；委員林達投書指出，可學德國，鼓勵教授來當「兼任」法官就好，並給予限量分案。

第三組分組會議今天舉行第三次會議，出席委員包含非法律人的張娟芬、蔡博方、湯京平、楊永年、孫一信、馮賢賢、劉恆維、薛明玲及廖英藏，法律人則有賴恭利、林孟皇、林達、陳瑞仁、尤伯祥、陳重言、李佳玟及林鈺雄。

今天討論5大議題包含，環境案件之偵查與訴訟程序之檢討，法官、檢察官的多元晉用及監督，法官、檢察官評鑑委員會功能的檢討或法律人評鑑基金會建置的可行性，檢察官的法律定位問題，檢察體系的組織檢討。

委員之一、台北地檢署檢察官林達就法官多元晉用部分指出，學者教授會當大法官，卻無人要當小法官，他聽說，法官論壇，很多人請教授們來當法官看看，其實是有道理，偏偏沒有教授要來當，要鼓勵教授來當法官，作法很簡單，只要學德國，開放教授「兼任」法官就好。

不過為了加強誘因，最好給予限量分案，一年承審一到三件即可，由教授法官自己評估案量，制度設計的好，教授才會願意嘗試，如果教授們連這樣都還是不願意來，繼續掛零，那就實在說不過去了。1060322

(中央社)