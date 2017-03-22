WHA邀請函 李大維：絕不悲觀積極爭取

外交部長李大維今天表示，仍在積極溝通、爭取台灣援例參與世界衛生大會（WHA），對於中國大陸的施壓，他16個字回應：「不容樂觀、絕不悲觀、積極爭取、全力以赴」。

李大維上午赴立法院國防與外交委員會報告並備質詢，會前受訪時作上述表示。

李大維表示，現在關於WHA的邀請函還沒有任何消息，在台灣當外交官沒有悲觀的權利，要積極努力，全力以赴。

外傳李大維將派駐泰國，李大維說，部長的人事由3個人決定，公的部分，是總統和行政院長，私的部分，「是我內人」。1060322

(中央社)