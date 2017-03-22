北韓公使：不懼美制裁 加快核武研發
北韓駐日內瓦的聯合國代表團公使崔明南今天表示，北韓毫不畏懼美國準備切斷其全球金融系統的全面制裁，並將會繼續「加快」自身的核子與飛彈計畫。
崔明南（Choe Myong Nam）接受路透社獨家專訪表示，這包括發展「先發制人的第一擊能力」以及洲際彈道飛彈。他說：「我想這是源自於美國國務卿出訪日本、南韓與中國..我們當然不怕任何這類舉動；他所談的不外就是美國對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓全名）採取軍事行動。」
崔明南譴責目前由美國與南韓舉行的年度軍演，並批評美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）上週與日韓盟邦會面時的談話。
北韓駁斥美韓稱軍演是防衛性質。崔明南指出，軍演出動了戰略核子轟炸機與核潛艦，「有鑒如此大規模軍力參與聯合軍演，我們除繼續加速核子與飛彈計畫外，別無選擇。這都是因為美國與南韓展現敵意之舉。我們以核武為核心，強化國防以及先制攻擊的能力。」
崔明南拒絕對北韓最新測試火箭發動機一事透露技術細節，但他呼應北韓領導人金正恩今年新年談話：「我可以確定告訴你們，北韓的洲際彈道飛彈在最高領導的決定下，能在任何時間與地點發射。」
崔明南說：「美國已在談關於對北韓採先發制人攻擊，我們已備妥嚇阻，反擊美國這類攻擊。」（譯者：中央社陳亦偉）1060322
(中央社)
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