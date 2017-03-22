忽熱忽冷 華府櫻花含苞未放

一場三月雪，讓今年的華府櫻花「含苞未放」，本該粉嫩一片的潮汐湖畔，今年開花量銳減，來不及綻放的吉野櫻被凍死，黃褐色成主色調。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年3月22日

一場三月雪，讓今年華府櫻花「含苞未放」。櫻花季期間，華府潮汐湖畔本該是粉色櫻花綻放，但今年氣候異常、來不及開花的吉野櫻被凍死，呈現一片枯黃景象。

華府今年2月平均氣溫創下有紀錄以來最暖的2月天，也讓潮汐湖畔的櫻花提早冒出花苞，美國國家公園管理局（NPS）曾預估，今年華府櫻花的盛開期是3月14日到17日，但盛開預估期前夕、美東13日時出現罕見的「三月雪」，忽熱又忽冷的天氣，打亂櫻花綻放，更讓原本期望今年創下最早盛開紀錄的櫻花多凍壞了。

NPS已將華府櫻花盛開預估期修至19日至22日，但今天的潮汐湖畔，不見去年花團錦簇、「怎麼拍都美」的光景；本該綻放一片的淡粉紅色彩，放眼望去卻是一片片黯淡的黃褐色，多是在樹梢上已凍傷的花苞，不會綻放。

國家公園管理局估計，三月雪讓之前已含苞待放的櫻花半數凍壞；今天陽光露臉，最高溫達攝氏17度，本期望這樣的溫暖能讓挺過寒害的櫻花有綻放機會，但氣象報告預估，22日又將降溫至攝氏3至4度，可能再度凍壞待綻放或已開的櫻花。

不只今年原計畫來華府賞櫻的遊客失望，本地和觀光相關的產業與商家，今年業績恐怕都要下修。

根據美國國家公園管理局統計，華府櫻花季期間，年均吸引觀光客達150萬人次，為本地帶來的經濟效應與商機達1億5000萬美元。

華府潮汐湖畔的吉野櫻只要有7成開花，就算是盛開期。通常開花到盛開約有數日，天氣若配合，花期約達1週。1060322

(中央社)