阿里山花季櫻王 清明連假最佳賞花期
阿里山花季10日登場，花季主角吉野櫻盛開指標「櫻王」，今天已綻放4成左右，1週後及4月初清明4天連假是最佳賞花期，遊客可趁早規劃。
林務局嘉義林區管理處表示，阿里山花季展開後，遊客如熾，18、19日2天假日就吸引3萬名左右遊客；森林遊樂區內櫻花品種達30種，數量近3000株，屬染井吉野櫻的「櫻王」，今天已綻放4成左右，園區其他吉野櫻也開始綻放。
嘉義林管處指出，配合近日天氣暖和，「櫻王」預估1週後滿開，屆時園區其他吉野櫻約綻放4、5成左右，這週假日25、26日，以及4月1日至4日清明連假，是最佳賞花期。
嘉義林管處說，慶祝兒童節，阿里山森林遊樂區於清明4天連假，12歲以下兒童免費入園；搭配櫻花盛開，預估連假將吸引數以萬計遊客賞櫻，遊客需盡早做好規劃。
嘉義林管處表示，阿里山花季，預估清明4天連假遊客數最多，不過，公路總局僅於3月11日、12日、18日、19日、25日、26日等3週假日，實施交通管制措施，因應連假湧入的遊客，公路總局將於明天開會協調，是否也進行交管。
春暖花開，阿里山公路沿途景點的櫻花花系也爭相盛開，以頂石棹服務站附近的景點最為引人入勝，包括服務站下方的櫻之道步道，以及賞櫻秘境竺園山莊前茶園。1060322
(中央社)
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