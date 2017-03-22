巴西人類發展指數排名全球第79

我要評比

聯合國開發計畫署今天公布「人類發展報告」，巴西的人類發展指數為0.754，在188個國家中排名第79，和2015年的報告一樣。

「人類發展指數」是聯合國每年使用收入、健康和教育等指標，衡量各國社會經濟發展程度的指數，數值介於0至1之間，愈趨近於1表示社會經濟發展程度愈高。

南美多國的人類發展指數比巴西高，如智利排名第38；阿根廷排名第45；烏拉圭排名第54；委內瑞拉排名第71。

金磚國家中，巴西只落後排名第49的俄羅斯；其次依序為中國大陸排名第90（不包括香港）；南非排名第119；印度排名第131。

巴西政府聲明指出，過去兩年巴西人類發展指數持平，反映出國家經歷嚴重危機，「儘管如此，巴西仍位居高人類發展國家之間。」1060322

(中央社)