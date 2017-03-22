大馬移民局爆醜聞 泰女拘留營被性侵

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馬來西亞移民局驚爆性侵醜聞，移民局官員利用職權訊問拘留營女子之際，性侵泰籍女子，導致這名泰女身心嚴重受創。

大馬媒體「中國報」報導，移民局執法人員7日晚間在一間按摩中心逮捕包括受害人在內的5名女子，隨後送往馬接翁武（Machap Umboo）拘留營。

不料，當這5名女子在訊問室被調查之際，其中一名泰籍女子竟被錄口供的移民局官員藉職權性侵得逞。

報導說，受害泰國女子驚嚇之餘不敢聲張，唯恐遭有關官員報復。全案幸經另一名獲准離開拘留營女子向警方報案後才曝光。

台灣旅客「喬妹」日前因護照破損遭到大馬移民局粗暴對待，她在臉書貼文公開自己的際遇，要求大馬政府還她公道，受到媒體高度關注。1060322

(中央社)