NBA》公牛與暴龍大亂鬥 3人被驅逐出場
公牛22日遠征多倫多，打到第三節取得88比72遙遙領先優勢，沒想到公牛中鋒羅賓羅培茲與暴龍悍將伊巴卡卻在籃下爆發嚴重肢體衝突，兩人揮拳互毆，裁判最終將兩人以及公牛米洛提奇驅逐出場，後續恐怕還要面臨罰款處分。
這場衝突發生在第三節剩下3分58秒，公牛吉米巴特勒投進三分球，然而羅賓羅培茲與伊巴卡卻突然在籃框下互推，羅培茲率先揮拳，伊巴卡躲開後迅速回敬一拳，正面擊中羅培茲，雙方人馬和裁判立即向前勸阻，可惜沒能阻擋得了，衝突愈演愈烈。
裁判隨後透過現場錄影帶作出判決，衝突兩人羅培茲和伊巴卡都吞下兩次技術犯規，當場驅逐出場，但公牛的米洛提奇也被抓到有違規動作，領到兩張「T」退場休息。
(中時電子報)
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