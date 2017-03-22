卓冠廷：林佳龍否認涉入產業交易 籲勿散布謠言

台中市新聞局長卓冠廷今天說，市長林佳龍嚴正否認涉入產業交易，籲請勿散布謠言！（陳世宗攝）

針對特定人士今天於平面媒體刊登大幅廣告，宣稱台中市長林佳龍支持台中數位科技光訊購買東森電視一案！台中市政府新聞局長卓冠廷22日表示，市長林佳龍對此說法予以嚴正否認，強調絕無此事。

卓冠廷指出，市長林佳龍已多次澄清此不實指控，並表示不願涉入私人商業交易或糾紛，對於特定人士一再散布不實謠言影射攻訐，亦不排除採取法律行動。

卓冠廷表示，相關訊息子虛烏有，為不實傳言；媒體是第四權，對於國家的傳播產業發展政策及市場機制，市府一向尊重，也相信主管機關將會依法行政、不受特定利益干擾。

卓冠廷強調，散布傳播不實謠言，恐有涉刑法誹謗罪之虞；林市長過去已多次澄清，並強調不願意涉入私人商業交易或糾紛。

(中時)