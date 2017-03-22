兩岸協議監督條例開審 各黨團意見不一
延宕已久的《兩岸協議監督條例》今於立院內政委員會開審，不過各黨團對《監督條例》的審理意見不一。時代力量提出聯席審查要求，並邀請外交國防、經濟委員會等一同審查；國、親兩黨反對聯繫，藍委更痛批民進黨遮遮掩掩，不知道在擋什麼；民進黨則認為《監督條例》不是目前台灣最急迫的法案，時力所提聯席審查則有討論空間。
318太陽花學運屆滿三周年，率先發言的時代力量立委徐永明表示，監督條例事關重大，為求周延，應邀請各委員會如外交國防、經濟委員會等一同審查，力求周延。
對此，國民黨立委王育敏則持反對意見，要求各黨團不要再拖延、杯葛，畢竟連總統蔡英文都向民間社團親口承諾，反問民進黨立院黨團，是否要實現蔡英文的承諾？她說民進黨是國會最大黨，只要黨團願意審，監督條例會盡快通過。
民進黨立院黨團總召柯建銘指出，面對中美領導人「習川會」前夕，中美雙方對「一中政策」意見不一，兩岸關係是目前最敏感的議題，況且國民黨正在選舉，兩岸策略未明，故《監督條例》不是目前台灣最急迫的法案，時力所提聯席審查則有討論空間。
親民黨立委陳怡潔認為，民進黨已執政一年，陸委會雖表示《監督條例》以黨團版為主，但民進黨團版有一版，不分區立委又一版，根本在唱雙簧打假球；親民黨同意聯席，但涉及「兩國論」版本應該拿掉，提「兩國論」版就是來翻桌的。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。