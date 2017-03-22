兩岸協議監督條例開審 各黨團意見不一

延宕已久的《兩岸協議監督條例》今於立院內政委員會開審，不過各黨團對《監督條例》的審理意見不一。時代力量提出聯席審查要求，並邀請外交國防、經濟委員會等一同審查；國、親兩黨反對聯繫，藍委更痛批民進黨遮遮掩掩，不知道在擋什麼；民進黨則認為《監督條例》不是目前台灣最急迫的法案，時力所提聯席審查則有討論空間。

318太陽花學運屆滿三周年，率先發言的時代力量立委徐永明表示，監督條例事關重大，為求周延，應邀請各委員會如外交國防、經濟委員會等一同審查，力求周延。

對此，國民黨立委王育敏則持反對意見，要求各黨團不要再拖延、杯葛，畢竟連總統蔡英文都向民間社團親口承諾，反問民進黨立院黨團，是否要實現蔡英文的承諾？她說民進黨是國會最大黨，只要黨團願意審，監督條例會盡快通過。

民進黨立院黨團總召柯建銘指出，面對中美領導人「習川會」前夕，中美雙方對「一中政策」意見不一，兩岸關係是目前最敏感的議題，況且國民黨正在選舉，兩岸策略未明，故《監督條例》不是目前台灣最急迫的法案，時力所提聯席審查則有討論空間。

親民黨立委陳怡潔認為，民進黨已執政一年，陸委會雖表示《監督條例》以黨團版為主，但民進黨團版有一版，不分區立委又一版，根本在唱雙簧打假球；親民黨同意聯席，但涉及「兩國論」版本應該拿掉，提「兩國論」版就是來翻桌的。

(旺報)