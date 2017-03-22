WBC》野茂英雄開球 穿著16號球衣引起熱烈歡呼

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野茂英雄今擔任經典賽開球嘉賓，由1995年道奇總教練拉索達將球交給他。(美聯社)

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經典賽準決賽，今由日本與美國上演對決，日籍大聯盟名將野茂英雄受邀擔任開球嘉賓，前道奇隊總教練拉索達(Tommy Lasorda)也一同出席，進行開球儀式。

野茂英雄1995年加盟道奇，引起當時亞洲強投旋風，也開啟日後日本選手挑戰大聯盟的大門，12年大聯盟球季拿下123勝，今穿著日本武士隊的16號球衣進行開球，傳承意味濃厚，並由當時1995年的道奇總教練拉索達，親自將球交給野茂，引起現場球迷熱烈歡呼。

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開球過後，野茂英雄與拉索達兩人一同扶著下場，場面溫馨。(美聯社)

接球捕手由鈴木誠也擔任，不過野茂開球偏高，險些出現大暴投，不過鈴木誠也順勢躍起接住，並上前與野茂握手致意，隨後野茂與拉索達一同扶著下場，場面相當溫馨。

(中時電子報)