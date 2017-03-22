失智老翁迷途 撿網球要當飯吃

一名失智老翁日前在嘉義市網球場徘徊，警方詢問他「吃過晚飯沒？」老翁竟拿出撿到的網球說「吃這個就好」，令警方傻眼。

嘉義市警察局第二分局今天表示，新南派出所警員日前執行夜間巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱嘉義市體育館旁的網球場有一名老人疑似迷路，需警方協助。

員警到場時，發現老翁精神恍惚，疑似失智，不僅無法明確告知自己身分，也無法說出住處，員警於是以交談方式，希望喚起老翁記憶，但老翁仍無法應答。

員警關心老翁健康，詢問他「吃過晚餐沒？」老翁居然拿起手中撿到的網球，告訴員警「吃這個就好！」員警研判老翁可能挨餓已久，於是邀約老翁到派出所吃晚餐，但老翁仍堅稱可以吃手上的網球充飢。

2名處理員警見老翁如此反應，也心生不捨，但因老翁不願意到派出所，員警只好請老翁坐在球場旁的長椅上，再以閒聊方式，抽絲剝繭，終於得知老翁住嘉義市西區，最後順利聯絡到家屬。

家屬表示，老翁有失智現象，傍晚離家後，家人遍尋不著，正焦急得不知如何是好時，突然接到警方來電，非常感謝警方熱心協助，否則萬一流落街頭，後果不堪設想。

警方表示，隨著社會高齡化，家中長者若有失智現象及獨自外出習慣，請讓家中長者隨身攜帶可以聯繫上家屬的字條或卡片，以防憾事發生。1060322

(中央社)