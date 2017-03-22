4週彈性工時連上24天 林美珠：應疼惜員工
勞動部昨天證實4週彈性工時排班可能讓勞工連續上24天不違法。勞動部長林美珠今天說，希望老闆能夠本著疼惜員工的心情，能合理排班，不要讓勞工過勞。
立法院社福及衛環委員會今天邀請勞動部部長、交通部、臺灣鐵路管理局就「春節期間台鐵產業工會依法休假遭懲處、運輸業人力補足，勞動權益現況、一例一休施行細則及相關函釋處理進度、勞動基準法第34條溝通進度與實行時程規劃」列席報告並備質詢，林美珠於會前受訪時做上述表示。
4週彈性工時由於被排除在7休1規定之外，且只規定每2週需有2天例假，因此若雇主要求勞工在休息日加班，並將勞工例假日排在4週中的最前面2天及最後2天，這樣就可能有連續上24天班的情況發生。
林美珠今天對此表示，在昨天的基本工資工作小組會議上，勞資雙方有達成一個共識，都願意攜手合作共創台灣經濟，在這前提下可以了解資方應該疼惜勞方，勞方也要體諒老闆。
因此，任何排班制度，老闆都應該要體恤員工辛勞。勞動部希望排班能夠合理合法，員工也有自己權利，法條規定很清楚，一定要經過勞資雙方同意才可以做這樣的彈性排班。
林美珠表示，彈性工時是為了適應特定行業，像是服務業有這樣彈性排班的需求，這有一定程序，必須由行業提出再由勞動部審慎評估，機制非常嚴謹，但還是希望老闆能夠本著疼惜員工的心情，在排班時能有合理、舒適的環境、不會讓勞工過勞，大家一起為經濟來打拚。
另外針對昨天舉辦的基本工資工作審議會議，林美珠表示，在會議上資方並沒有強烈要求要修法一例一休，但有表達出調適的困難；至於基本工資今年是否會調漲，林美珠則說，還在研議中，也還未進入實質討論。1060322
(中央社)
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