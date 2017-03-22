檢座若改為行政官 黃謀信：不如卸甲歸田
法務部官員黃謀信今天投書說，若司法官屬性的檢察官改為行政官，欠缺獨立性下，檢察官猶如辦客委會主委李永得的員警一般，可能感嘆「以後偵查要看對象，千萬不要查到大官」。
司改國是會議第三分組今天在廉政署開會討論檢察官定位等議題，與會幕僚、法務部綜合規劃司副司長黃謀信今天投書表示，台北市政府警察局保大員警因臨檢客委會主委引發軒然大波，據報導，有台北市議員立即發文表示準備要求台北市保大做專案報告，有員警則表示：「以後盤查要看對象，千萬不要查到大官！」「警察幹成這樣不如卸甲歸田！」
針對檢察官的定位，黃謀信說，多以美國之檢察官為行政官為例，欲挑戰我國檢察官的司法官屬性，卻漏談美國在制度上另有特別偵查組織可資運用，以補救檢察官行政屬性在獨立性上的缺失。
黃謀信說，一旦我國之檢察官定位為行政官後，制度上既無美國的特別偵查組織存在，假如，我國也沒有出現水門案的考克斯與理查德森呢？欠缺獨立性的檢察官，是否也要感嘆「以後偵查要看對象，千萬不要查到大官！」「檢察官幹成這樣不如卸甲歸田！」至此田地，「台灣的良心」會在哪裡？1060322
(中央社)
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