小兒淚泣不是爸爸的 毒父懺悔認罪
姚姓男子開車載一家大小4人，行車搖晃，高雄市警方攔查起獲1小包K他命，姚男矢口否認時小兒也淚泣不是爸爸的，姚男此時見兒子心急為他辯解，當場後悔認罪。
高雄市警察局保安大隊分隊長林卓材今天表示，員警張國輝、許廷法、黃坤亮巡邏至仁武區八德西路時，發現姚男駕駛的自小客車左右搖晃，原以為是酒後駕車，經攔車盤查後發現是有毒品前科的姚男開車載妻小準備返家。
員警盤查完證件後想讓他們離開時，不巧遭眼尖員警發現車內手扶處有1小包裝著K他命的夾鏈袋，原本姚男不願承認推說是他人所有，這時車內小兒突然大哭起來，為姚男辯解不是爸爸的。
警方表示，姚男此時見到兒子哭訴為他辯解，當場後悔，坦承持有及吸食毒品，員警也勸姚男真是在孩子面前做了最壞榜樣。
警詢後，全案依毒品危害防制條例送辦。1060322
(中央社)
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