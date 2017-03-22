時力版監督條例名稱 張小月：持保留
立法院內政委員會今天審查6版本兩岸協議監督條例。陸委會主委張小月表示，政府對兩岸關係的界定就是「兩岸關係」，因此對時代力量版草案名稱，持保留態度。
立法院內政委員會22日審查兩岸協議監督條例草案，目前共有民進黨團版「兩岸訂定協議監督條例草案」、時力黨團版「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、親民黨團「兩岸協議監督條例草案」，以及民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣、黃昭順等人提案，共6版本。
張小月今天出席備詢，並在會前接受訪問時作上述表示。
張小月說，條例涉及兩岸簽署協議的遵循準則，政府支持兩岸簽署協議時須接受「人民參與、國會監督、公開透明」等原則，這是建立未來遊戲規則。政府也會繼續掌握中國大陸市場，同時把握新的市場與情勢，以擬定適合台灣發展的政策。
此外，行政院大陸委員會送至立法院的報告指出，民進黨團版草案已可代表新政府政意見，因此先前在立院同意下撤回政院版，也希望審查時能達成最大共識。1060322
(中央社)
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