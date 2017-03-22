NBA》布魯克羅培茲絕殺 籃網主場險勝活塞

布魯克羅培茲投出壓哨絕殺球，幫助籃網在主場險勝活塞。(美聯社資料照)

雖然林書豪扭傷腳踝缺陣，但籃網22日在主場靠著布魯克羅培茲的壓哨絕殺球，98比96氣走活塞，拿下本季主場第9勝。

首節落後9分的籃網，第二節利用嚴密防守只讓對手攻下13分，以單節的28比13攻勢扭轉劣勢，並且帶著9分領先局面來到決勝節，然而托比亞斯哈里斯在比賽最後2秒中距離跳投得手，幫助活塞追平比數。

籃網教頭艾金生喊出20秒短暫停布署最後一波攻擊，佛義發邊線球將球傳給禁區內的羅培茲，而羅培茲在槍響的同時把球放進籃框內，完成絕殺精采好球。

籃網在少了林書豪的情況下眾志成城贏得這場比賽，頭號功臣羅培茲，24投13中攻下29分、7籃板，勒維特15分。

(中時電子報)