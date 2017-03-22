時力提「聯席審監督條例」 藍反對、綠支持

立法院內政委員會今排審《兩岸協議監督條例》草案，朝野輪番程序發言，雙方隔空交火。時代力量要求內政、經濟及外交國防聯席審查；國民黨則礙於兩國論，反對聯席；民進黨團則提案，由召委退回全院委員會，建議改交由聯席委員會審查。

審查前，朝野程序發言，隔空交火。國親兩黨則質疑執政黨在「打假球」，陸委會答詢稱急迫，民進黨團卻說在目前兩岸關係，監督條例暫時無急迫性。

國民黨團書記長王育敏指出，蔡英文總統在三月學運時、參選演說都強調要推動兩岸監督條例法制化，要求民進黨實現、遵守。

對於時代力量要求納入外交國防聯席審查一事，王育敏說，兩岸必須依據憲法、兩岸人民關係條例，這是陸委會事項、內政委員會主審之法案，國民黨無法同意。

親民黨團幹事長陳怡潔則表示，親民黨團同意全院聯席審查，但是兩國論的版本必須先撤回，強調兩岸監督條例必須在憲法、兩岸人民關係條例架構內，否則就是來翻桌，批評這是「這是行不同，也走不出去。」

國民黨團總召柯建銘則表示，因馬政府政策「傾中」，才需要有監督機制。但「川習會」即將登場，新局勢即將產生，台灣應務實、理性看待兩岸政策。

柯建銘也話鋒一轉批評國民黨，其兩岸政策到底是一中各表，還是同表，希望要講清楚，在中美互相較勁之際，這是否是最佳審查時刻？大家請想一請，前陣子國台辦主委張志軍又是如何嗆台灣，「難道我們要熱臉貼冷屁股嗎？」

柯建銘也重申，國民黨完全不顧國家策略立場，造成大綠小綠之爭，製造戰場，轉移焦點，監督條例絕對不是現狀最重要的事情，因現在有年金改革、前瞻基礎建設，質疑此舉是「圍魏救趙」。

對於時代力量提案聯席審查，柯建銘則表示，ECFA過去是3個委員會聯席審查；服貿協議則是8個委員會聯席，監督條例事涉重大，「當然可以談。」

因此，民進黨團也提案，有鑒於兩岸協議內容與民眾權益息息相關，社會各界期待簽署過程有充分而適當的資訊公開、國會監督及人民參與，制定兩岸訂定協議監督條例應擴大參與，特依據立法院各委員會組織法第13條規定，提請召集委員將本案提報院會決定與其他有關委員會開聯席會議共同審查，近雃確保兩岸協議符合國家最大利益及民眾福祉。

(中時)