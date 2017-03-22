同婚釋憲開庭辯 法務部長親上火線
備受矚目的同婚釋憲案，大法官將於周五上午召開憲法法庭進行言詞辯論，除了聲請人台北市政府代理人廖元豪副教授、祁家威外，法務部長邱太三也將以關係機關代表人名義親自出庭，鑑定人則是邀請法學教授張文貞、鄧學仁等人。
這次憲法法庭辯論的重點是，婚姻規定是否容許同性結婚？如果是否定的，是否違反憲法保障婚姻自由及平等權，如果立法創設同婚制度是否合憲？學者陳愛娥、張文貞、陳惠馨、劉宏恩、李惠宗及鄧學仁將擔任鑑定人提供法律意見供大法官參考。
出席憲法法庭的關係機關是法務部代表人邱太三部長、內政部代理人戶政司張琬宜司長、臺北市萬華區戶政事務所代理人王雪梅秘書。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。