同婚釋憲開庭辯 法務部長親上火線

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備受矚目的同婚釋憲案，大法官將於24日召開憲法法庭進行言詞辯論，法務部長邱太三也將以關係機關代表人名義親自出庭。(陳志賢攝)

備受矚目的同婚釋憲案，大法官將於周五上午召開憲法法庭進行言詞辯論，除了聲請人台北市政府代理人廖元豪副教授、祁家威外，法務部長邱太三也將以關係機關代表人名義親自出庭，鑑定人則是邀請法學教授張文貞、鄧學仁等人。

這次憲法法庭辯論的重點是，婚姻規定是否容許同性結婚？如果是否定的，是否違反憲法保障婚姻自由及平等權，如果立法創設同婚制度是否合憲？學者陳愛娥、張文貞、陳惠馨、劉宏恩、李惠宗及鄧學仁將擔任鑑定人提供法律意見供大法官參考。

出席憲法法庭的關係機關是法務部代表人邱太三部長、內政部代理人戶政司張琬宜司長、臺北市萬華區戶政事務所代理人王雪梅秘書。

(中時)