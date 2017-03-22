監督條例審理 柯建銘：難道要熱臉去貼國台辦冷屁股？
《兩岸協議監督條例》今於立院內政委員會審理，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，面對中美領導人「習川會」前夕，特別雙方對「一中政策」意見不一，導致兩岸關係是最敏感的議題；現階段《監督條例》不是台灣最急迫的法案，難道國台辦嗆我們的時候，還要熱臉去貼冷屁股嗎？
柯建銘於程序發言時，先是細說《監督條例》發展進程，強調應把歷史沿革、國家情勢先談清楚，況且國民黨正在舉行黨主席選舉，內部淪為一中「各表」、「同表」的路線之爭，兩岸戰略未明，加上前述理由，現階段《監督條例》是否為最佳審查時機？大家應該想一想。
他強調，國民黨在提法案時要有一定的邏輯，民進黨有一貫的國家安全戰略，國民黨不要見縫插針，釀成大綠小綠之爭，製造戰場；批評召委曾銘宗之心路人皆知，一眼望穿。
(旺報)
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