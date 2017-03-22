老婆晚上揪帥哥喝咖啡 蔡阿嘎怒反擊
網路紅人蔡阿嘎去年和初戀情人「二伯」結婚，小倆口婚後常放閃，不過還在新婚期的他，卻透露老婆晚上外出跟其他男生喝咖啡，還拍合照炫耀，讓他不甘心找「D槽女神」反擊，卻自嘲有股「蛋蛋（淡淡）的哀傷」，讓網友笑翻。
蔡阿嘎在臉書PO出和二伯私訊內容，只見她跑去和兩個男性友人喝咖啡，還開心傳合照給他炫耀，讓宅在家的他認為輸人不輸陣，決定找出「D槽女神」來較勁，並和這些性感的AV女優合照，發給老婆說「我也有」，只不過炫耀後，卻忍不住自嘲：「啊怎麼有股蛋蛋（淡淡）的哀傷？」
網友看到兩人逗趣互動都快笑翻，還虧他「比下來，還是你輸了」，還有人要他快複製，不然老婆回家D槽就不保了。
(中時電子報)
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