副總統：生醫產業沿高鐵廊帶發展

副總統陳建仁今天在「生技醫藥國家型科技計畫成果發展會」上指出，未來台灣的生醫發展，將沿著高鐵的廊帶，串連台北、新竹、台中、台南等地的園區。

陳副總統表示，生技醫藥國家型科技計畫（NRPB）過去幾年的成果，促成以醫師為導向的臨床試驗越來越多，科學家不再只想著發表論文，而會思考成果如何成為新的診斷試劑、疫苗、藥物等，從科學創新進入產品研發。

陳副總統表示，藥物研發是漫長且高風險的產業，但回收也是高效益。新政府上台後，提出生醫產業推動創新方案，要完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源，並推動台灣特色的醫藥產業，就是希望「亞太生醫重鎮」，能在台灣落地生根。

陳副總統提到，目前生醫產業的重心在竹北園區，未來台北市南港區將有國家生醫園區，整合中研院、經濟部、科技部、衛生福利部相關單位，並預計會有50、60家新創公司在園區中進行研發。

他表示，在腦海中勾勒出台灣未來的生醫製藥發展藍圖，沿著高速鐵路發展。國家生醫園區結合台北市要在南港車站發展的生醫聚落，成為台北市「東門戶」，順著高鐵往南，在竹北有生醫園區，台中、台南也有醫材中心。

陳副總統勉勵研究者繼續投入心力，讓台灣成為生醫重鎮，更許台灣人有更美好的健康和未來。1060322

(中央社)